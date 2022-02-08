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Песков оценил последствия размещения на Украине американских комплексов THAAD

08 февраля 2022, 02:20  •  70 • Политика
Размещение в Харьковской области Украины американских комплексов противовоздушной обороны THAAD стало бы еще одним шагом в сторону дестабилизации ситуации с безопасностью. Об этом 7 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это стало бы еще одним шагом в сторону дестабилизации ситуации», — цитирует представителя Кремля ТАСС.
Ранее в этот день дипломатический источник сообщал, что Киев обратился к Вашингтону с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов американских подвижных противоракетных комплексов THAAD.
По его словам, в состав комплекса входит радиолокационная станция AN/TPY-2. Ее размещение под Харьковом может позволить Киеву и его союзникам в НАТО «смотреть» вглубь территории России на расстояние до 1 тыс. км.
Ранее в понедельник глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщил о получении Киевом за последние месяцы поддержки от Запада на $1,5 млрд. По его словам, объем доставленного в страну оружия и военного оборудования превысил 1 тыс. т.
На фоне распространения спекуляций о якобы готовящемся вторжении России на Украину страны Запада усилили ее военную поддержку. Так, 4 февраля Канада направила на Украину транспортный самолет с нелетальным вооружением. Ранее правительство Канады решило выделить $340 млн на немедленную поддержку Киева. США с начала года уже несколько раз оказывали стране военную помощь. Чехия планирует направить сюда снаряды для тяжелой артиллерии калибра 152 мм.
Литва намерена бесплатно передать украинской армии приборы тепловизионного наблюдения.
Германия предоставит Украине 5 тыс. военных касок, также Берлин выделил €5,3 млн на мобильный полевой госпиталь для армии Украины и проведет для Украины обучение по его возведению и использованию.
Российская сторона многократно опровергала обвинения в возможной агрессии и указывала, что милитаризация Украины ведет к обострению в Донбассе. 24 января Песков заявил, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине.
10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.
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