Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«ЕС не отступит ни на шаг»: почему Борис Джонсон добивается смягчения позиции Бр...
"Жертвам режима Путина" на заметку: Зеленский приготовился раздавать у...
Постпред Британии рассказала об «отчаянном положении» украинцев в Крыму
США готовят вторжение? Американцы отработали быструю переброску F-35 к границе Р...
Главная / Политика

Песков оценил общение Путина и Зеленского

14 августа 2019, 00:54  •  61 • Политика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, в каком состоянии находится общение российского лидера Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
«Само по себе общение двух глав государств — факт, который можно оценить только положительно», — сказал чиновник во вторник, 13 августа.
Как пояснил пресс-секретарь, Путин всегда является сторонником диалога для решения проблем, тем более в таких «запущенных ситуациях», как отношения между Россией и Украиной.
«Вместе с тем президент Путин — весьма прагматичный собеседник. Для него главное — реализация тех договоренностей, которые достигались ранее», — подытожил Песков.
Ранее, 7 августа, Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Путиным. Он рассказал, что попросил российского коллегу повлиять на представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которых Киев обвинил в гибели украинских военных в Донбассе. Позднее в ДНР заявили о непричастности ополчения к обстрелу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



61
Источник
Похожие новости
14 августа 2019, 00:54
"На борту Шойгу паника": Украинцы прогнулись под НАТО в "схватке" F-18 и Су-27
13 августа 2019, 02:09
Армия Ирака: Мосул полностью освобожден от террористов
13 августа 2019, 11:54
"Ненавидит и бьёт свою мать": Соловьёв напомнил о сути русского либерализма словами Достоевского
13 августа 2019, 21:39
Это все демократы, "мы все умрем": Американцы затроллили Трампа за сообщение о русских
14 августа 2019, 00:54
"Китай стягивает военные силы к Гонконгу": Трамп подлил масла в огонь протестов
14 августа 2019, 00:54
Просчёт Зеленского: Украина получит 10 русских за 300 тысяч украинцев - эксперт
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 августа 2019, 00:54
«Клим, Коба сказал, чтобы ты сворачивал шарманку»
14 августа 2019, 00:54
"На борту Шойгу паника": Украинцы прогнулись под НАТО в "схватке"...
14 августа 2019, 00:54
"Русские теперь за всё отвечают": Алек Болдуин объяснил, почему смерть Эпшт...
14 августа 2019, 00:39
«Доверие поставлено под угрозу»: почему командование спецвойсками США озаботилось мор...
14 августа 2019, 00:54
"Не звонить, а действовать резко": Уволенный Безсмертный попенял Зеленскому...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 августа 2019, 09:39
"Отдам доказательства Малайзии и России": Немецкий детектив "припугнул" следователей по делу МН17
08 августа 2019, 11:24
Трое погибли и 44 пострадали: что известно о ДТП с участием автобуса в Краснодарском крае
10 августа 2019, 02:39
"Зеленскому немного обидно": Скабеева посмеялась над "забытым" президентом Украины
08 августа 2019, 01:54
Крым - не русский. Эрдоган в ходе конференции с Зеленским сделал заявление
10 августа 2019, 15:39
Популист Зеленский против Меркель, Путина и Макрона: Киеву преподали "жесткий урок" - СМИ
07 августа 2019, 12:54
"Люди просто будут молить о смерти": Баранец назвал оружие, которое страшнее ядерного
11 августа 2019, 20:54
"Самые ущербные крымские татары": В Крыму ответили на заявления Джемилева и Чубарова
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.