Песков оценил новый формат проведения Госсовета

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков положительно оценил новый формат проведения Госсовета.

В интервью программе «Москва. Кремль. Путин», вышедшем на телеканале «Россия 1» 3 ноября, Песков уточнил, что новый формат заключается в том, что за два дня до самого Госсовета на место его проведения приезжают главы ведомств и регионов. Там они ведут «мозговой штурм» по рабочим группам и к прибытию главы государства подготавливают проект перечня поручений.

Представитель Кремля отметил, что иногда температура дискуссий зашкаливает, и добавил, что она не должна сниматься на камеры.

«Те же губернаторы, те же руководители регионов, они не должны ограничивать себя и в критике друг друга, и в критике тех или иных предложений, там идет предельно откровенный рабочий разговор, который потом уже ложится на бумагу, и по поручению президента, собственно, по ходу вносятся предложения, корректировки в тот проект, который был подготовлен заранее. Поэтому чрезвычайно полезный, нужный и эффективный формат», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Президент России Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета, посвященное теме первичного медицинского обслуживания, в Светлогорске 31 октября. Кроме того, что мероприятие прошло в новом формате, в нем впервые участвовали простые врачи. Также состоялась встреча российского лидера с представителями общественности, в ходе которой глава государства раскритиковал объемы финансирования первичного звена медицины в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и удивился попыткам сэкономить на зарплатах санитарок.