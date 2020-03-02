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Песков оценил награждение орденом не вносившего законопроекты сенатора

02 марта 2020, 16:35  •  148 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 2 марта, прокомментировал журналистам ситуацию вокруг награждения члена Совета Федерации Сулеймана Геремеева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за законотворческую деятельность.
Сенатор получил награду 27 февраля. Соответствующий указ президента опубликован на сайте правовой информации. В документе фигурирует следующая формулировка: «За большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность». Вместе с тем на прошлой неделе коллектив интернет-издания Znak.com выяснили, что Геремеев не вносил законопроекты на протяжении пяти лет.
«Вы знаете, собственно, количество инициатив законотворческих вряд ли может быть окончательным критерием», — заявил Песков.
Он добавил, что любой сенатор может участвовать в разработке тех или иных инициатив, которые вносятся другими сенаторами.
Впервые Геремеев стал сенатором в 2009 году от Чеченской республики. В 2011 году он занял этот пост повторно. В настоящее время, по данным сайта Совфеда, он входит в состав комитета по Регламенту и организации парламентской деятельности.

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