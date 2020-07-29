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Песков оценил информацию о подозрении на COVID-19 у Сафронова

29 июля 2020, 03:05  •  18 • Политика
Если информация о подозрении на коронавирус у бывшего сотрудника «Роскосмоса» Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене, подтвердится, то будет проведено тестирование, а в случае подтверждения диагноза его вылечат. Об этом 28 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
По словам представителя Кремля, ему неизвестно о докладах о подозрении на инфекцию у фигуранта уголовного дела.
«Совершенно не значит, что следственное действие стоит на месте, если обвиняемый не задействован на данном этапе», — прокомментировал Песков влияние возможной госпитализации Сафронова на ход расследования уголовного дела.
Накануне арестованный по делу о госизмене советник главы «Роскосмоса» и бывший журналист Иван Сафронов, находящийся в СИЗО «Лефортово», был изолирован в карантинную камеру в связи с подозрением на коронавирус.
Сафронова задержали 7 июля в Москве. По версии следствия, он был завербован спецслужбами Чехии с 2012 года, а в 2017-м якобы получил задание и передал в Чехию данные о военном сотрудничестве России и Ближнего Востока.
ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Сафронов не признал свою вину. Фигуранта арестовали до 6 сентября.

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