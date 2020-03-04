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Песков оценил идею упоминания Бога в Конституции
04 марта 2020, 02:35 • 55 • Политика
Возможное внесение в текст Конституции России упоминания Бога не умаляет светского характера страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 марта.
«Очевидно, что государство никоим образом свой светский характер не теряет», — сказал он журналистам.
За более подробными разъяснениями Песков предложил обратиться к рабочей группе по подготовке изменений, отметив, что в настоящий момент в Госдуме ведется экспертиза, а до всероссийского голосования будет проведена «широкая кампания по разъяснению этих поправок и этого текста».
Накануне, 2 марта, глава государства Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента три свои поправки к законопроекту об изменении Конституции. В одной из них предлагается закрепить упоминание Бога в Основном законе страны.
Как объяснял ранее, в феврале, сопредседатель рабочей группы, сенатор Андрей Клишас, тезисы касательно Бога будут изложены в третьей главе Конституции в отдельной статье. Принцип светского государства, закрепленный в ст. 14 и 28, останется.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывал верующих молиться за то, чтобы упоминание Бога появилось в Основном законе. Священнослужитель напомнил о строчке в гимне «хранимая Богом родная земля» и отметил, что большинство граждан страны являются верующими.
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, по вопросам религиозных и общественных объединений Сергей Гаврилов также напоминал, что упоминание Бога есть в гимне страны. Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ и сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева предлагала взвешенно обсудить инициативу, ведь часть россиян считают себя атеистами.
Законопроект о поправке в Конституцию Путин внес в Госдуму 20 января, а 23 января документ был принят в первом чтении. Рассмотрение во втором чтении должно состояться 10 марта, а в третьем — 11 марта.
За каждую из инициатив будут голосовать россияне 22 апреля. ЦИК уже предварительно утвердила слоган и логотип голосования.
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