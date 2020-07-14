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Песков оценил идею по увеличению налогов для богатых

14 июля 2020, 02:00  •  59 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал петицию более 80 миллионеров, призывающих правительства по всему миру увеличить налоги на богатство. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщило ТАСС.
«В России уже (реализуется)», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к этой идее.
Ранее на сайте Millionaires for Humanity появилась петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Великобритании, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство, чтобы помочь справиться с последствиями пандемии коронавирусной инфекции.
«В отличие от десятков миллионов людей по всему миру, нам не нужно беспокоиться о потере работы, дома или возможности содержать свои семьи. Мы не боремся на передовой этой чрезвычайной ситуации, и у нас гораздо меньше шансов стать ее жертвами. Так что, пожалуйста, обложите нас налогом… Это правильный выбор. Это единственный выход. Человечество важнее наших денег», — написали они.
Среди подписавшихся миллионеров значатся наследница Уолта Диснея режиссер Эбигейл Дисней, британский сценарист и кинорежиссер Ричард Кертис, основатель кондитерской компании Ben & Jerry's Джерри Гринфилд и другие.
23 июня во время обращения к россиянам президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить налог для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год. Для них ставка налога на доходы физических лиц поднимется с 13% до 15%. По словам главы государства, такая система налогообложения позволит дополнительно привлечь в бюджет около 60 млрд рублей. Эти средства глава государства предложил направить на лечение тяжелобольных детей и «окрасить», то есть защитить от любого другого использования.
С 1992 по 2001 год в РФ в том или ином формате применялась прогрессивная шкала НДФЛ. В последний раз перед отменой ее корректировали в 1998-м. С 2001 года Россия перешла на плоскую шкалу — с тех пор все россияне платят НДФЛ по ставке 13%.

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