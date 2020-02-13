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Песков оценил данные об ухудшении отношения россиян к Украине

13 февраля 2020, 22:09  •  86 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выводы социологов о том, что отношение граждан РФ к Украине ухудшилось. Об этом он рассказал журналистам в четверг, 13 февраля.
«Русофобия была возведена на протяжении нескольких последних лет буквально в рамках внутренней государственной политики Украины, это не могло не дать свои печальные результаты в плане провоцирования негативных настроений в отношении нашей страны. Это можно с сожалением констатировать», — сказал Песков.
Вместе с тем он отметил, что не знает, как именно был поставлен вопрос и в какой форме. По его словам, подобные опросы иногда могут искажать достоверную картину.
Песков добавил, что исходя из текущей политической ситуации потребуется немало времени, чтобы стабилизировать и улучшить атмосферу двусторонних отношений.
22 января гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что россияне стали хуже относиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому и его согражданам. Он отметил, что на результатах опроса сказалась нерешенная проблема Донбасса и слабо отличающаяся от предшествующей политика новой украинской администрации.
1 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл позицию РФ по возобновлению отношений с Украиной. Дипломат заявил, что инициатором разрыва контакта двух стран был Киев, следовательно первый шаг к возрождению связи должны, по его словам, сделать именно украинские власти и тогда Москва пойдет навстречу.

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