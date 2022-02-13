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Песков отметил увеличение обозначенных Путиным в Мюнхенской речи проблем
13 февраля 2022, 15:20 • 101 • Политика
Проблем, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в Мюнхенской речи в 2007 году, стало больше, хотя Москве хотелось, чтобы их число уменьшилось. Об этом 13 февраля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он упомянул тему разоружений. В 2007 году Путин обращал внимание, что в Румынии и Болгарии США размещают установки с ракетами-перехватчикам.
«Ну, эти же самые ракеты могут быть быстро профилированы уже в ракеты атакующие. Реальность? Реальность! То есть актуальность никоим образом не пропадает», — сказал Песков в беседе с «РИА Новости».
Песков задался вопросом, зачем НАТО расширяется к границам РФ и безопаснее ли становится в Европе.
«Но Путин тогда, если я не ошибаюсь, сказал: что, Европа стала безопасней, когда НАТО расширилось последний раз? Разве какие-то проблемы в Европе являются главными для нас вызовами? Разве не терроризм?» — продолжил он.
По словам Пескова, угроза терроризма не менее актуальна и в настоящее время, но решать ее без участия, к примеру, Индии нельзя. При этом Индия и Россия не имеют отношения к НАТО.
«Так какая же роль НАТО? Где миротворчество НАТО? Это военная организация, которая нацелена, прежде всего, против нас», — заключил представитель Кремля.
Накануне Песков отметил, что Мюнхенская речь Путина в 2007 году была революционна с точки зрения прямоты изложения насущных проблем, с видением будущего. Все те аспекты проблем, которые президент РФ затронул тогда, есть сейчас и их необходимо решать.
Ранее в Кремле сообщили, что в предстоящей Мюнхенской конференции, которая в этом году впервые пройдет в очном формате 18–20 февраля, Путин участвовать не будет.
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