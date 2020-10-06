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Песков отметил стремление Медведчука к налаживанию отношений с Москвой

06 октября 2020, 20:45  •  39 • Политика
Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступает за развитие и поддерживание двусторонних отношений с Россией. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее во вторник, 6 октября, стало известно о встрече президента России Владимира Путина с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Политики беседовали в очном формате в резиденции главы государства в Ново-Огарево.
«Дело в том, что Медведчук представляет собой политическую силу на Украине, далеко не последнюю, которая последовательно выступает за продолжение и налаживание двусторонних отношений, это не может не импонировать», — сказал Песков.
Он добавил, что политическое руководство России всегда было открыто для нормализации отношений с украинской стороной.
Комментируя обсуждение на встрече вопроса о поставках из России на Украину вакцины от коронавируса Песков отметил, что российские вакцины смогли бы спасти жизни многих заболевших граждан этой страны.
На встрече с Медведчуком президент России также пообещал, что Москва будет делать всё возможное для восстановления российско-украинских отношений.
После встречи с Путиным состоялась встреча Медведчука с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

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