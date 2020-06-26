Песков отметил право россиян голосовать вне зависимости от места проживания

Граждане России, где бы они ни жили, имеют право на голосование по поправкам в Конституцию. Об этом 26 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о голосовании жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

«Есть определенные режимы для въезда граждан РФ, речь идет о тех, кто получил гражданство», — сказал он. Как напомнил представитель Кремля, какие именно нормы въезда и выезда распространяются на жителей из ДНР или ЛНР, надо уточнять в избирательной комиссии.

Как в январе рассказала руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, в прошлом году гражданство России получили около 277 тыс. жителей республик Донбасса.

Как стало известно ранее в пятницу, общая явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию составила 49,51%.

В России проходит голосование по поправкам в Конституцию, оно продлится семь дней — с 25 июня по 1 июля. Меру предусмотрели, чтобы не собирать много людей на участках.

Режим работы избирательных участков в июне может отличаться в регионах, но 1 июля большинство из них откроют в 8:00 и закроют в 20:00 по местному времени.