Песков отметил отсутствие координации России и Китая против третьих стран

Сотрудничество России и Китая не направлено против третьих стран. Об этом в воскресенье, 9 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва и Пекин не координируют свои действия против США или группы стран. Ставить вопрос таким образом неправильно, отметил он. Каждая страна имеет свои проблемы с Вашингтоном, напомнил представитель Кремля, Китай находится в состоянии торговых войн с США, а у Москвы с Вашингтоном свои трудности.

«Отличительной чертой российско-китайского партнерства является ненаправленность этого партнерства против третьих стран или группы стран», — сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» в эфире «России-1».

Между США и Китаем с июля прошлого года продолжается торговая война. Тогда президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов товаров из КНР общим объемом на $34 млрд в год. Пекин в ответ принял зеркальные меры.

В середине мая 2019 года завершился последний раунд американо-китайских переговоров. Он прошел на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары — Вашингтон повысил их с 10% до 25% на сумму около $200 млрд. После этого Трамп поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из КНР. Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.

Ранее в воскресенье власти Китая в конфиденциальном порядке предупредили несколько иностранных компаний, в том числе Microsoft и Dell, о последствиях их согласия на отмену поставок технологий китайским фирмам.