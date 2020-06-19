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Песков отметил отказ НАТО размещать ракеты наземного базирования в Европе

19 июня 2020, 02:00  •  45 • Политика
В Кремле внимательно наблюдают за действиями НАТО. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать отказ альянса от размещения новых ракет наземного базирования в Европе.
«Конечно, для нас является приоритетом тщательный мониторинг всех действий альянса», — отметил он 18 июня. По словам Пескова, также приоритетным остается принятие всех мер для обеспечения безопасности России.
Ранее в четверг в беседе с «Известиями» глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя одобренный Североатлантическим альянсом пакет мер в ответ на «усиление российского ракетно-ядерного потенциала», отметил, что Москва не делает ничего из того, что бы провоцировало повышенную военную активность НАТО.
Как он уточнил, совокупный военный бюджет стран НАТО примерно в 20 раз превышает военный бюджет России, кроме того, соотношение по всем видам войск свидетельствует о военном преимуществе альянса.
Министры обороны НАТО одобрили пакет мер в ответ на «усиление российского ракетно-ядерного потенциала», заявил накануне глава альянса Йенс Столтенберг по итогом первого дня министерских консультаций.
Речь идет в том числе об укреплении систем ПВО и ПРО, расширении учений.

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