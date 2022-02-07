Песков отметил нежелание Запада обсуждать гарантии безопасности для России

В последние дни не появилось ничего нового в плане темы гарантий безопасности для России, Запад предпочитает не затрагивать данную тему. Об этом 7 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, можно ли говорить о снижении градуса напряженности между Москвой и странами Запада.

«Эту тему предпочитают не упоминать наши западные собеседники, они предпочитают вместо этой темы экзальтированно обсуждать существующую, по их мнению, проблему грядущего нападения РФ на Украину», — подчеркнул представитель Кремля.

Как продолжил Песков, вряд ли в напряженности между Москвой, Евросоюзом и США можно говорить о затишье.

«Пока весьма напряженная атмосфера сохраняется», — констатировал он.

Ранее, в понедельник, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что западным странам необходимо прекратить необоснованную антироссийскую истерию и не доводить ситуацию до обострения. По словам дипломата, вопрос о предоставлении западными странами РФ правовых гарантий безопасности приобрел неотложный характер.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Великобритания и США выдумали «российскую угрозу» для «героической» борьбы с ней. Запад пытается отвлечь внимание от собственных политических кризисов и «слить миллиарды на вооружение», отметила дипломат.

2 февраля официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс подтвердил подлинность обнародованных El Pais данных об ответе США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности.

Как следует из публикации, Соединенные Штаты готовы начать диалог о контроле над вооружениями в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Москва предложила альянсу отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Ключевыми требованиями к США и НАТО является недопустимость дальнейшего расширения Североатлантического альянса, а также необходимость возврата конфигурации его сил и средств к границам, существовавшим в 1997 году.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Президент России Владимир Путин 1 февраля заявил, что США и НАТО в своих ответах на российские предложения по гарантиям безопасности проигнорировали принципиальные требования Москвы. Глава государства уточнил, что Москва не увидела адекватного ответа на ключевые требования.