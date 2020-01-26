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Песков отметил наличие эффективного контакта между Путиным и Зеленским

26 января 2020, 15:09  •  191 • Украина
Между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским установлен эффективный контакт, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
 
© Илья Питалев РИА Новости
 

«Между двумя президентами, собственно, уже установлен рабочий контакт, весьма эффективный, как показали последние события», — сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Слова Пескова приводит сетевое издание «Вести.Ру».

Пресс-секретарь президента добавил, что «сам по себе контакт не является чем-то из ряда вон выходящим, ничем сенсационным», по его словам, это «скрупулёзный рабочий процесс».

Ранее Зеленский заявил, что поддерживает прямой диалог с Путиным для решения вопроса о возвращении украинцев, которые находятся в заключении в России.

Он также выразил опасение, что шрам в отношениях Киева и Москвы из-за вооружённого конфликта в Донбассе останется навсегда.

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