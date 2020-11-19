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Песков отметил дискриминацию зарубежными ресурсами СМИ России

19 ноября 2020, 21:00  •  72 • Политика
Дискриминационные действия зарубежных интернет-платформ определенно присутствуют в отношении российских СМИ. Об этом заявил в четверг, 19 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, такие действия по ущемлению прав пользователей из России наблюдаются в последние недели и месяцы. Этому надо противодействовать, подчеркнул представитель Кремля.
«Другое дело — выработка механизма, это предмет для тщательной проработки, я думаю, что в процессе обсуждения этого законопроекта этот механизм будет выработан», — отметил Песков.
Он добавил, что у интернет-гигантов есть проблемы и с пользователями в США, пробелы носят широкий характер.
Говоря о том, какой инструмент лучше использовать для противодействия цензуре интернет-площадок, Песков переадресовал вопрос специалистам и депутатам.
«Это будут специалисты решать, в ходе обсуждения законопроекта будут решать депутаты», — заключил он.
В четверг в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому порталы, ограничивающие информацию российских СМИ, могут быть заблокированы Роскомнадзором полностью или частично. Законопроект позволит Роскомнадзору замедлять трафик интернет-платформ, применяющих ограничения в отношении российских СМИ.

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