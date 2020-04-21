Песков отказался оценивать прошедший в Северной Осетии митинг

Пресс-секретарь главы государства не дает оценку протестам, произошедшим в Северной Осетии. Это предстоит сделать местному руководству в ходе обсуждения с инициативной группой, заявил во вторник, 21 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Люди в рамках этого механизма доведут свои проблемы до сведения руководства. Это можно сделать спокойно, в рамках диалога», — подчеркнул он. По словам Пескова, в любом случае прошедшая во Владикавказе акция была незаконной и может иметь отрицательные последствия с эпидемиологической точки зрения.

«Конечно, сейчас очень важно всем нам внимательно прислушиваться к тому, что говорят люди и реагировать на их замечания, на проблемы, о которых они говорят», — подчеркнул он.

Накануне главный врач Республиканской клинической больницы Астан Митциев заявил, что собравшиеся на митинг во Владикавказе люди создали мощный очаг распространения коронавируса. В толпе не было людей в масках, дистанции не соблюдались и вся толпа может быть контактной, отметил он.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах, погибли 456 пациентов, выздоровели 3873 человека.

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