Песков отказался обсуждать скандал в Австрии с вице-канцлером

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался от обсуждения скандала в Австрии с вице-канцлером, в котором якобы замешана гражданка России.

«Я не могу никак расценивать появление этого видео, это не относится к Российской Федерации, к президенту», — отметил представитель Кремля. По словам Пескова, доподлинно не известно, кто эта женщина и есть ли у нее гражданство РФ.

«Эта история не имеет и не может иметь отношения к нам», — отметил Песков в понедельник, 20 мая.

Причиной скандала, вынудившего уйти в отставку вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе, стало видео, снятое скрытой камерой, где он обсуждает с русскоговорящей женщиной поддержку на парламентских выборах в 2017 году взамен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии.

Политик заявил, что женщина на видео — гражданка Латвии, а не России, и что встреча ни к чему не привела.

После инцидента австрийский президент Александер Ван дер Беллен согласился на предложение Курца провести новые досрочные выборы в парламент. Сам Курц при этом отказался от альянса с АПС.

Верховная прокуратура Австрии изучила видеозапись с Штрахе и не нашла оснований для расследования в отношении вице-канцлера и его помощника Йоханна Гуденуса.