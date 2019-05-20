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Песков отказался обсуждать скандал в Австрии с вице-канцлером

20 мая 2019, 20:39  •  42 • Политика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался от обсуждения скандала в Австрии с вице-канцлером, в котором якобы замешана гражданка России.
«Я не могу никак расценивать появление этого видео, это не относится к Российской Федерации, к президенту», — отметил представитель Кремля. По словам Пескова, доподлинно не известно, кто эта женщина и есть ли у нее гражданство РФ.
«Эта история не имеет и не может иметь отношения к нам», — отметил Песков в понедельник, 20 мая.
Причиной скандала, вынудившего уйти в отставку вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе, стало видео, снятое скрытой камерой, где он обсуждает с русскоговорящей женщиной поддержку на парламентских выборах в 2017 году взамен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии.
Политик заявил, что женщина на видео — гражданка Латвии, а не России, и что встреча ни к чему не привела.
После инцидента австрийский президент Александер Ван дер Беллен согласился на предложение Курца провести новые досрочные выборы в парламент. Сам Курц при этом отказался от альянса с АПС.
Верховная прокуратура Австрии изучила видеозапись с Штрахе и не нашла оснований для расследования в отношении вице-канцлера и его помощника Йоханна Гуденуса.

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