Песков отказался называть провокаторами митингующих в поддержку Фургала

Жителей Хабаровска, в четвертый раз организовавших несогласованные митинги в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала, нельзя назвать провокаторами. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 20 июля, ответил на соответствующий вопрос журналистов в ходе брифинга.

«Мы об этом не говорим. Мне в целом нечего добавить нового о ситуации с Фургалом. Вы знаете, что ведется следствие. Если отвечать на ваш вопрос, то ответ — нет», — заявил Песков.

Кроме этого пресс-секретарь главы государства отметил важность работы региональных властей в данной ситуации. По его словам, несмотря на ситуацию с арестом губернатора, власти должны функционировать четко.

18 июля в Хабаровске состоялась четвертая несанкционированная акция в поддержку Фургала. На улицы вышли около 10 тыс. человек.

Участники акции прошли по центральным улицам города, скандируя лозунги в поддержку главы региона, а затем собрались на площади имени Ленина перед зданием правительства. Власти города отметили, что митинг и шествие прошли спокойно, сотрудникам правоохранительных органов не потребовалось вмешиваться в происходящее.

Губернатора региона задержали по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей. Речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

10 июля суд арестовал губернатора на срок до 9 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме. По словам следователя, это было сделано с целью обеспечить безопасность участников судебного процесса, которым уже поступали угрозы. 16 июля Мосгорсуд признал законным арест Фургала.