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Песков отказался комментировать назначение Сафронова советником Рогозина

08 июля 2020, 17:00  •  92 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает возможным комментировать процесс набора персонала в госкорпорацию «Роскосмос», уточнив, что существование должностей с доступом к гостайне — это обычная практика рекрутинга.
«Мне неправильно было бы говорить о рекрутинге «Роскосмоса», каким-то образом его комментировать. Существуют разные ведомства, разные режимы набора на должности. Есть должности, которые подразумевают допуск с гостайне, есть должности, которые не подразумевают. Это обычная практика», — подчернил он, отвечая на вопрос журналистов о назначении на должность советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, которого накануне задержали по подозрению в госизмене.
Также он не стал объяснять, почему Рогозина не оградили от бывшего журналиста Сафронова, если спецслужбы давно его разрабатывали. По словам пресс-секретаря, он не будет обсуждать методы работы специальных ведомств, так как Кремль таковой не является.
«Не думаю, что мы с вами можем обсуждать каким-то образом методы, которые использует в своей работе специальная служба, не думаю, что представители специальных служб будут обсуждать с вами методы этой работы, — отметил Песков. — Кремль не должен знать, Кремль не является специальной службой».
Песков указал на эмоциональную составляющую статей многих СМИ, которые не верят в виновность Сафронова. Эти материалы, по его словам, не имеют ничего общего с реальными данными работы контрразведки.
Он призвал не путать общественный резонанс с резонансом в СМИ и посоветовал оставить дело экс-журналиста на рассмотрение суда.
«Мы сталкивались с Сафроновым как с очень талантливым журналистом, мы ценим его талант, но мы не знаем сути обвинений, которые были озвучены в его адрес. Эти обвинения доступны суду, суд будет их рассматривать», — заявил он.
Накануне в «Роскосмосе» сообщили о задержании Ивана Сафронова — советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Сафронов не признал свою вину. Суд удовлетворил ходатайство следствия об его аресте на два месяца.

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