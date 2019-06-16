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Песков отчитал США, обвинившие Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

16 июня 2019, 19:24  •  22 • Политика
Дмитрий Песков отчитал Вашингтон, обвинивший Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе. По мнению представителя президента России, инцидент может поколебать основы мировой экономики, поэтому важно сохранять спокойствие.
Инцидент в Оманском заливе способен поколебать основы мировой экономики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Напомним, 13 июня неизвестные злоумышленники атаковали два танкера в Оманском заливе. Норвежское судно Front Altair получило серьезные повреждения.
Ответственность за инцидент власти США ожидаемо поспешили возложить на Иран. Тегеран назвал действия американской стороны безосновательными, не исключив, что Штаты пытаются оправдать свою политику экономического терроризма в отношении оппонентов.
Комментируя ситуацию, Песков отметил, что голословные обвинения в такой ситуации нельзя принимать во внимание. Москва призывает стороны трезво оценить ситуацию и дождаться получения объективных данных.
"Ссылаться на то, что это какие-то секретные данные, в данном случае абсурдно", - пояснил он в эфире телеканала "Россия 1".

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