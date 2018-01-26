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Песков отчитал голландские СМИ за "подбрасывание угля в топку антироссийской истерии"

26 января 2018, 18:24  •  88 • Политика
Кремль прокомментировал сообщения нидерландских СМИ о передаче сведений в США, якобы касающихся "вмешательства России".
СМИ Нидерландов, сообщившие о якобы передаче неких данных от голландских спецслужб американским, разжигают антироссийскую истерию. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Если голландские газеты хотят подбрасывать угля в топку антироссийской истерии, которая имеет место в Америке, - это не самое благородное занятие", - заявил пресс-секретарь российского лидера.
Песков также напомнил, что по этому вопросу никаких официальных заявлений спецслужбы Нидерландов не делали. По этой причине "оперировать данными нидерландских газет" является не надежным, резюмировал он.
Ранее СМИ распространили информацию о том, что нидерландские спецслужбы якобы два года следили за некой "российской хакерской группировкой". Собранные данные о "вмешательстве" этих хакеров в американские выборы голландцы якобы передали коллегам из США.

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