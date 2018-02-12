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Песков: Остающиеся в Сирии военные имеют достаточный потенциал для сдерживания террористов

12 февраля 2018, 16:54  •  51 • Политика
Пресс-секретарь президента заявил, что активность боевиков нельзя прекратить в одночасье.
Продолжающий нести службу в Сирии контингент российских военных имеет необходимый потенциал для сдерживания террористической активности. Об этом сообщил журналистам официальный представитель президента России Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле отдавали себе отчет в том, что вылазки террористов нельзя прекратить в одночасье. "Но остающийся российский военно-воздушный компонент, который призван помогать вооруженным силам Сирийской Арабской Республики в борьбе с террористами, обладает необходимым потенциалом, чтобы и дальше сдерживать террористическую активность в Сирии", - заявил Песков.
По словам представителя Кремля, при этом власти России в первую очередь делают ставку на политико-дипломатическое урегулирование конфликта в Сирии. "Речь идет о продолжении астанинского и сочинского измерений этой работы", - уточнил он.
Президент России в течение последних нескольких недель регулярно поддерживал контакт со своими коллегами из Турции и Ирана, напомнил Песков. По его словам, эта работа призвана стать подспорьем к развитию миротворческой деятельности в рамках усилий ООН.

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