Песков: оставшихся в Сирии сил РФ достаточно для отражения атак боевиков

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МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Оставшихся в Сирии сил РФ достаточно для отражения атак боевиков, но нужно интенсивнее заниматься политическим урегулированием. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, не говорит ли атака боевиков с использованием беспилотников на базу Хмеймим о том, что вывод российского контингента из Сирии был преждевременным.

"Тот контингент, который остается, и та военная инфраструктура, которая остается в пунктах базирования в Хмеймиме и Тартусе, обладают всеми необходимыми возможностями для борьбы с эпизодическими проявлениями террористических вылазок, которые, к сожалению, да, будут продолжаться. И это лишний раз подчеркивает необходимость интенсификации усилий в русле политического урегулирования", - сказал Песков.

Пресс-секретарь также напомнил, что Россия, "принимая решение о выводе наших военных из Сирии, руководствовалась, прежде всего, тем фактором, что больше нет оснований для проведения крупных наступательных операций". "При этом все, в том числе президент РФ, отдавали себе отчет, что вылазки террористов в одночасье не остановятся, будут продолжаться", - добавил он.

Как ранее сообщило Минобороны России, в ночь на субботу, 6 января, была отражена атака 13 ударных беспилотников на базы в Хмеймиме и Тартусе. Семь этих летательных аппаратов были сбиты, управление шестью удалось перехватить, причем три из них были посажены на подконтрольной российским Вооруженным силам территории.

В результате расшифровки данных с перехваченных беспилотников было определено точное место их запуска. Факт применения экстремистами "ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа свидетельствует о том, что боевикам переданы технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных БПЛА в любой стране", предупредило Минобороны России.

6 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил о полном разгроме ИГ на обоих берегах Евфрата в Сирии, а 11 декабря поручил начать вывод российской группировки войск из Сирии. 22 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту, что приказ о выводе группировки российских войск из Сирии выполнен. В Сирии останутся три батальона военной полиции, Центр примирения сторон и базы в Хмеймиме и Тартусе.