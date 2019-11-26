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Песков опроверг сообщения о встрече Путина с главами спортивных федераций
26 ноября 2019, 19:54 • 81 • Политика
Президент России Владимир Путин не планирует проводить совещание в Кремле с руководителями спортивных федераций из-за ситуации со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом во вторник, 26 ноября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Ранее в этот же день издание «Чемпионат» сообщило о том, что в ближайшее время в администрации Путина состоится круглый стол с участием глав спортивных федераций. Предполагалось, что на встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с введением санкций в отношении России и российских спортсменов.
Ранее, 25 ноября комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, из-за чего российские спортсмены рискуют пропустить ряд крупных соревнований, в том числе Олимпийские игры в Токио в 2020 году. Рекомендация комитета будет рассматриваться на исполкоме WADA 9 декабря.
В тот же день стало известно о том, что Комитет по соответствию WADA рекомендовал запретить российским официальным представителям и чиновникам посещать Олимпийские и Паралимпийские игры, а также крупные турниры, чемпионаты мира, которые проводят организации, подписавшие Всемирный антидопинговый кодекс.
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