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Песков опроверг сообщения о планировавшейся встрече Путина и Рогозина
08 июля 2020, 02:00 • 51 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации о якобы отмене встречи главы государства Владимира Путина с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным накануне задержания советника госкорпорации.
«Это не так. Такая встреча не планировалась», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста «РИА Новости» 7 июля.
Ранее в этот же день появилась информация о том, что на 6 июля была запланирована встреча Путина и Рогозина, однако глава государства якобы отменил ее без объяснения причин. Во вторник, 7 июля, был задержан советник Рогозина Иван Сафронов по подозрению в работе на одну из спецслужб НАТО. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Официальное обвинение Сафронову пока не предъявлено. Лефортовский районный суд в ближайшее время выберет Сафронову меру пресечения.
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