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Песков опроверг слухи о «войне» между башнями Кремля
05 января 2021, 17:45 • 40 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что никакой «войны» между различным управлениями в администрации президента нет, но есть рабочие споры. Об этом он рассказал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, которое опубликовано 5 января на его YouTube-канале.
По его словам, существуют «жаркие, жесткие споры», а также имеют место быть разные точки зрения на то, как и что нужно делать, как и что нужно предлагать президенту и так далее.
«Эти споры есть, но это никоим образом не является «войной» башен. Это всё уже преувеличение», — подчеркнул он.
Представитель Кремля назвал администрацию президента «живым организмом, который работает во имя одной-единственной цели — обеспечить работу президента».
«Иногда кому-то не нравится то, что делает одно направление, кто-то считает, что это наносит ущерб происходящему процессу. Но это — обычный рабочий процесс, это рабочие разногласия», — подчеркнул пресс-секретарь президента.
Ранее в ходе интервью Песков также рассказал, что после жесткой критики главы государства «жить не хочется». При этом, по его словам, «президент всегда слышит, но не всегда соглашается».
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