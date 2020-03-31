|
Песков опроверг слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции
31 марта 2020, 04:35 • 33 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 30 марта, заявил, что слова американского лидера Дональда Трампа о том, что президент РФ Владимир Путин два года просил его об отмене санкций, не соответствуют действительности.
«Нет, это не так», — приводит ТАСС ответ Пескова.
Ранее в этот же день, перед телефонным разговором Трампа с Путиным, американский президент заявил журналистам телеканала FOX News, что его российский коллега неоднократно просил об отмене санкций последние несколько лет.
Переговоры, о которых идет речь, в настоящий момент уже состоялись. Стороны обсудили борьбу с распространением коронавирусной инфекции и договорились о консультациях по состоянию рынка нефти. Трамп заверил, что такие контакты с Россией очень важны для США, несмотря на проблемы в отношениях двух государств.
19 марта издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники заявило, что Вашингтон рассматривает возможность введения ограничений против РФ и оказания дипломатического давления на Саудовскую Аравию «для стабилизации рынка нефти».
Подпишитесь на нас
Загрузка...
33
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 марта 2020, 12:35
|
30 марта 2020, 13:35
|
24 марта 2020, 19:35
|
29 марта 2020, 07:35
|
25 марта 2020, 07:35
|
27 марта 2020, 03:35
|
28 марта 2020, 22:35