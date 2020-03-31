Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Коронавирус выдадут глаза: Американские врачи сделали предупреждение
Кара с небес: У Пашинского рак поджелудочной, у Геращенко цирроз печени, у Порош...
Эту страну не спасти. В Киеве украли тесты на коронавирус, прибывшие из КНР
Юг Италии на грани бунта
Главная / Политика

Песков опроверг слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции

31 марта 2020, 04:35  •  33 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 30 марта, заявил, что слова американского лидера Дональда Трампа о том, что президент РФ Владимир Путин два года просил его об отмене санкций, не соответствуют действительности.
«Нет, это не так», — приводит ТАСС ответ Пескова.
Ранее в этот же день, перед телефонным разговором Трампа с Путиным, американский президент заявил журналистам телеканала FOX News, что его российский коллега неоднократно просил об отмене санкций последние несколько лет.
Переговоры, о которых идет речь, в настоящий момент уже состоялись. Стороны обсудили борьбу с распространением коронавирусной инфекции и договорились о консультациях по состоянию рынка нефти. Трамп заверил, что такие контакты с Россией очень важны для США, несмотря на проблемы в отношениях двух государств.
19 марта издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники заявило, что Вашингтон рассматривает возможность введения ограничений против РФ и оказания дипломатического давления на Саудовскую Аравию «для стабилизации рынка нефти».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



33
Источник
Похожие новости
30 марта 2020, 22:35
"Может, и на 9 Мая собрался": Трамп разразился плачем по союзу с Россией, но его прервали ведущие
30 марта 2020, 22:35
Трамп заставит Британскую империю заплатить за всё - Леонков
31 марта 2020, 00:35
"Дешевле, чем неделя в Куршевеле": Маргарита Симоньян воззвала к совести олигархов
30 марта 2020, 22:35
Путин заявил про "особые требования" к работе аптек и магазинов в карантин
31 марта 2020, 00:35
Путин и Трамп договорились: Россия и США продолжат консультации по нефтяным рынкам
31 марта 2020, 00:35
Нефть, торговля и COVID-19: О чём Трамп намерен переговорить с Путиным
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 марта 2020, 12:35
Убивающие словом: Разжигатели ненависти на Украине получили клеймо
30 марта 2020, 13:35
Коронавирус выдадут глаза: Американские врачи сделали предупреждение
24 марта 2020, 19:35
Помощь русских Италии оценят "по достоинству": Китайские СМИ рассказали, как НАТО "отблагодарит" Россию
29 марта 2020, 07:35
Эту страну не спасти. В Киеве украли тесты на коронавирус, прибывшие из КНР
25 марта 2020, 07:35
Выучил несколько слов по-русски. Снявший флаг ЕС итальянец обратился к Путину
27 марта 2020, 03:35
Шокин: «Если люди узнают правду о майдане, у многих просто не выдержит сердце»
28 марта 2020, 22:35
В Крыму ответили на планы Украины создать базу НАТО вблизи полуострова
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.