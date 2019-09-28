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Песков опроверг слова Саакашвили о переговорах с Грузией по невхождению в НАТО

28 сентября 2019, 03:09  •  60 • Политика
Москва и Тбилиси не ведут переговоров о придании Грузии нейтрального статуса и о невхождении этой страны в НАТО и Евросоюз. Об этом заявил «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 27 сентября.
«Нет», — сказал представитель Кремля. Так он ответил на вопрос журналистов о том, соответствуют ли действительности слова бывшего грузинского президента, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о переговорах между РФ и Грузией о том, чтобы в будущем Тбилиси сохранил нейтральный статус.
«Правительство Грузии проводит переговоры с руководством России о нейтральном статусе Грузии. Они хотят, чтобы объявили, что Грузия никогда не войдет в НАТО и Евросоюз», — привел «Интерфакс-Азербайджан» ранее в пятницу слова Саакашвили из его видеообращения в Facebook к сторонникам. Бывший одесский губернатор не уточнил, откуда у него эта информация, но предположил, что грузинские власти делают это из-за угроз с российской стороны. По его словам, «имеет место очень большой сговор против грузинской государственности».
Грузия стремится войти в НАТО с 1990-х годов. В апреле 2019 года страны блока согласовали меры для дополнительной поддержки Тбилиси при подготовке военно-морских сил и береговой охраны, увеличения числа визитов и учений, а также обмене информацией. Обычно в альянс не берут страны, у которых есть территориальные споры, как у Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Но бывают исключения, как в случае с Грецией и Турцией. Однако Грузия до сих пор не состоит в НАТО.

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