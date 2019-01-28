Песков опроверг принцип "что-то отдать или что-то получить" по переговорам с Японией

В Кремле назвали главную цель переговоров России с Японией. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, основной задачей не является "что-то отдать или что-то получить", важно в контексте переговоров подписать мирный договор, отметил он.

В Кремле отвергли задачу переговоров России и Японии по принципу "что-то отдать или что-то получить". В контексте обсуждения Москвы и Токио основополагающим является подписание мирного договора.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" он отметил, что немаловажной проблемой в переговорном процессе является то, что Япония поддерживает антироссийские экономические ограничения.

При этом, подчеркнул Песков, Москва констатирует мощный рывок в развитии отношений и сотрудничества России и Японии.

Ранее в японских СМИ появились сообщения о том, что премьер-министр Синдзо Абэ считает возможным подписание мирного соглашения с Россией в случае, если Кремль согласится передать острова Хабомаи и Шикотан.

Абэ также заявлял, что Япония претендует на Южные Курилы, а сам он намерен предложить России отказаться от взаимных претензий на компенсации.