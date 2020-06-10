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Песков опроверг предположения о манипуляции со статистикой по COVID-19

10 июня 2020, 09:00  •  40 • Политика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг предположения о манипуляции со статистикой по коронавирусу в России.
Представителя Кремля в ходе интервью CNN, опубликованного 9 июня, попросили прокомментировать смертность от заболевания в стране. Представители телеканала отметили, что небольшое число погибших по сравнению с другими странами вызывает сомнения.
Песков, в свою очередь, объяснил низкий уровень смертности эффективной работе российской системы здравоохранения.
«Вы не подумали о возможности того, что в России более эффективная система здравоохранения и что есть возможность для того, чтобы большее число людей осталось в живых?», — сказал он.
В конце мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что система регистрации причин смерти в России — одна из самых точных в мире, так как диагноз ставится после проведения патологоанатомического вскрытия.
По словам Поповой, каждый умерший в России имеет патологоанатомический диагноз, за исключением особо криминальных случаев. Таким образом глава Роспотребнадзора прокомментировала низкую смертность в России от коронавируса.
В начале мая газеты The Financial Times и The New York Times опубликовали статьи о якобы занижении статистики смертности от коронавируса в России.
Эксперты указали, что подсчеты журналистов некорректны, а МИД категорически опроверг вероятность манипуляции. РФ призвала издания к опровержению.
При этом ТАСС опубликовал данные, согласно которым признаки занижения смертности от коронавируса наблюдаются в США, Великобритании и еще ряде стран.
Так, в отчете американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) отмечалось, что в Нью-Йорке число умерших из-за пандемии с марта по начало мая на 24 172 больше, чем обычно.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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