Песков опроверг предположения о манипуляции со статистикой по COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг предположения о манипуляции со статистикой по коронавирусу в России.

Представителя Кремля в ходе интервью CNN, опубликованного 9 июня, попросили прокомментировать смертность от заболевания в стране. Представители телеканала отметили, что небольшое число погибших по сравнению с другими странами вызывает сомнения.

Песков, в свою очередь, объяснил низкий уровень смертности эффективной работе российской системы здравоохранения.

«Вы не подумали о возможности того, что в России более эффективная система здравоохранения и что есть возможность для того, чтобы большее число людей осталось в живых?», — сказал он.

В конце мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что система регистрации причин смерти в России — одна из самых точных в мире, так как диагноз ставится после проведения патологоанатомического вскрытия.

По словам Поповой, каждый умерший в России имеет патологоанатомический диагноз, за исключением особо криминальных случаев. Таким образом глава Роспотребнадзора прокомментировала низкую смертность в России от коронавируса.

В начале мая газеты The Financial Times и The New York Times опубликовали статьи о якобы занижении статистики смертности от коронавируса в России.

Эксперты указали, что подсчеты журналистов некорректны, а МИД категорически опроверг вероятность манипуляции. РФ призвала издания к опровержению.

При этом ТАСС опубликовал данные, согласно которым признаки занижения смертности от коронавируса наблюдаются в США, Великобритании и еще ряде стран.

Так, в отчете американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) отмечалось, что в Нью-Йорке число умерших из-за пандемии с марта по начало мая на 24 172 больше, чем обычно.

