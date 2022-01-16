Песков опроверг обвинения в причастности РФ к кибератакам на госсайты Украины

Сведения о том, что Россия может быть причастна к кибератакам на государственные сайты Украины, некорректны — Москва не имеет никакого отношения к данным инцидентам. Об этом в воскресенье, 16 января, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он заметил: Киев на постоянной основе выносит «бездоказательные обвинения» в российскую сторону, даже из-за «плохой погоды». Украинская риторика, указал Песков, вошла в категорию привычных заявлений.

«Мы не имеем к этому никакого отношения. Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам», — подчеркнул официальный представитель Кремля в интервью еженедельному подкасту CNN Fareed Zakaria GPS, выдержки из которого приводит Twitter издания The Hill.

с изданием The Hill, выдержки из которой приводятся на странице портала в Twitter.

Ранее, 14 января, несколько правительственных сайтов Украины пострадали от того, что официальные лица назвали «массированной кибератакой» — хакеры разместили сообщения, предупреждающие «бояться и ожидать худшего». Тогда пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отметил, что «веб-сайты министерства иностранных дел и ряда других государственных учреждений временно отключены» в результате кибератаки.

15 января заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Демедюк заявил, что за кибератакой на украинские ведомства стоят хакеры, связанные с разведслужбами Белоруссии. По его мнению, произошедшие атаки «были прикрытием для более деструктивных действий, которые происходят вне поля общественного зрения».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в этой связи заявила, что американский президент Джо Байден проинформирован о кибератаке, и правительство США в пока не приписывает атаку конкретному субъекту.

Кибератака произошла после того, как на этой неделе завершились переговоры между Россией, Украиной и США.