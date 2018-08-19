Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как осуждать Трампа и не выглядеть глупо?
Путин станцевал с главой МИД Австрии и улетел к Меркель
МИД Германии допустил начало снятия санкций с России после стабилизации Украины
Эрдоган заявил о старте работ по созданию канала между Черным и Средиземным море...
Главная / Политика

Песков охарактеризовал переговоры Путина и Меркель как обстоятельные и детальные

19 августа 2018, 01:24  •  38 • Политика

БЕРЛИН, 19 августа. /ТАСС/. Переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которые продолжались в субботу вечером около трех часов, были полезными и обстоятельными. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков по завершении встречи.

"Переговоры были длительными", - сказал он, отметив, что это был "очень обстоятельный и детальный разговор".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

38
Источник
Похожие новости
18 августа 2018, 11:09
«Лечу в никуда»: Семья российского пилота Ярошенко отправилась к нему в США
19 августа 2018, 01:24
Песков охарактеризовал переговоры Путина и Меркель как обстоятельные и детальные
19 августа 2018, 00:09
Путин и Меркель обсудили ввод миротворцев ООН в Донбасс

18 августа 2018, 20:54
Пентагон потратит 480 млн долларов на разработку аналога российского «Кинжала»
18 августа 2018, 20:54
МИД Германии допустил начало снятия санкций с России после стабилизации Украины
18 августа 2018, 12:24
Евкуров пообещал "пахать" и "стремиться к прорыву" в случае избрания его главой Ингушетии
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
14 августа 2018, 22:39
Россия заранее подготовилась к разрыву ж/д сообщения с Украиной
15 августа 2018, 07:54
Отступать некуда – позади доллар
13 августа 2018, 02:56
С политзаключенными - беда...
12 августа 2018, 14:08
Укpaинские князья и элита - за мажоров
17 августа 2018, 12:24
«Вводите санкции против России - ройте две могилы»: Политолог предостерег США от украинского сценария
12 августа 2018, 16:39
На Украине признали, что страна рискует потерять государственность
13 августа 2018, 06:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 12.08.18
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.