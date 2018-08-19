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Песков охарактеризовал переговоры Путина и Меркель как обстоятельные и детальные
19 августа 2018, 01:24 • 38 • Политика
БЕРЛИН, 19 августа. /ТАСС/. Переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которые продолжались в субботу вечером около трех часов, были полезными и обстоятельными. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков по завершении встречи.
"Переговоры были длительными", - сказал он, отметив, что это был "очень обстоятельный и детальный разговор".
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