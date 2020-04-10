Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Обращение Владимира Путина к россиянам 8 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция
Малазийский Боинг был не единственным. Стрелков раскрыл самую грязную тайну Укра...
Профессор Валерий Соловей, предсказавший кризис, объяснил, что будет с Россией д...
Сенсация между строк: О чём на самом деле сказала Елизавета II в обращении к нац...
Главная / Политика

Песков одной фразой ответил на помощь Белоруссии в борьбе с COVID-19

10 апреля 2020, 03:35  •  91 • Политика
В Кремле заявили, что Россия уже оказывает поддержку республике в борьбе с пандемией коронавируса. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о мерах поддержки Минску одной фразой: "Уже помогаем".
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия помогает Белоруссии в борьбе с коронавирусом. Во время общения с журналистами он ответил на вопрос о помощи Минску одной фразой.
"Уже помогаем", - цитирует его слова агентство Regnum.
Накануне сообщалось, что власти Белоруссии неожиданно обратились к ЕС с просьбой помочь стране в противостоянии коронавирусу и устранении негативных последствий для экономики.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поставил в известность, что Минск запросил помощь у Европы на фоне распространения коронавируса. По его словам, сейчас ЕС обдумывает этот вопрос, финансовая поддержка может составить до 60 миллионов евро.
По информации "Коммерсанта" за 1 апреля, Минск обратился к Москве за помощью в противодействии инфекции. Тогда Песков отметил, что это общий вызов, все находятся "в одной лодке", напоминает "РИА Новости".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



91
Источник
Похожие новости
09 апреля 2020, 22:35
"Киевскую Русь из истории не выдернете!" Цымбалюк попытался поддеть Путина. Песков парировал
09 апреля 2020, 22:35
Это всё русские виноваты, даже COVID-19 им на пользу: европейский политик перешёл грань в риторике
09 апреля 2020, 22:35
"Оскорбили Путина": Премьер Италии гневно ответил сомневающимся в русских спасителях
09 апреля 2020, 20:35
Где лучше всего борются с коронавирусом: рейтинг регионов России составили эксперты
09 апреля 2020, 18:35
Выборы президента по почте - ради безопасности: В Польше оппозиция и власти вступили в спор о голосовании
09 апреля 2020, 22:35
Захарову возмутило решение Вашингтона лишить денег ВОЗ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 апреля 2020, 08:30
Трудовая лихорадка: какие профессии могут оказаться невостребованными после окончания пандемии коронавируса
07 апреля 2020, 03:35
"В рефрижераторы грузят трупы": Доктор Мясников и его неприятная правда о трагедии США
06 апреля 2020, 12:35
Украинские пограничники перехватили российский "страшный груз". Журналисты не удержались: "Оторопь берёт"
04 апреля 2020, 18:08
Курам на смех! Студия легла после наивной речи украинского гостя!
03 апреля 2020, 08:35
Почему именно Италия: Тайна "странных смертей" раскрыта
05 апреля 2020, 13:30
«Муж от счастья прыгает»: принявшему христианство египтянину дали статус беженца в России
06 апреля 2020, 07:35
«Мотор Сич», так не доставайся же ты никому
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.