|
Песков одной фразой ответил на помощь Белоруссии в борьбе с COVID-19
10 апреля 2020, 03:35 • 91 • Политика
В Кремле заявили, что Россия уже оказывает поддержку республике в борьбе с пандемией коронавируса. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о мерах поддержки Минску одной фразой: "Уже помогаем".
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия помогает Белоруссии в борьбе с коронавирусом. Во время общения с журналистами он ответил на вопрос о помощи Минску одной фразой.
"Уже помогаем", - цитирует его слова агентство Regnum.
Накануне сообщалось, что власти Белоруссии неожиданно обратились к ЕС с просьбой помочь стране в противостоянии коронавирусу и устранении негативных последствий для экономики.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поставил в известность, что Минск запросил помощь у Европы на фоне распространения коронавируса. По его словам, сейчас ЕС обдумывает этот вопрос, финансовая поддержка может составить до 60 миллионов евро.
По информации "Коммерсанта" за 1 апреля, Минск обратился к Москве за помощью в противодействии инфекции. Тогда Песков отметил, что это общий вызов, все находятся "в одной лодке", напоминает "РИА Новости".
91
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 апреля 2020, 08:30
|
07 апреля 2020, 03:35
|
06 апреля 2020, 12:35
|
04 апреля 2020, 18:08
|
03 апреля 2020, 08:35
|
05 апреля 2020, 13:30
|
06 апреля 2020, 07:35