Песков одной фразой ответил на помощь Белоруссии в борьбе с COVID-19

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия помогает Белоруссии в борьбе с коронавирусом. Во время общения с журналистами он ответил на вопрос о помощи Минску одной фразой.

"Уже помогаем", - цитирует его слова агентство Regnum.

Накануне сообщалось, что власти Белоруссии неожиданно обратились к ЕС с просьбой помочь стране в противостоянии коронавирусу и устранении негативных последствий для экономики.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поставил в известность, что Минск запросил помощь у Европы на фоне распространения коронавируса. По его словам, сейчас ЕС обдумывает этот вопрос, финансовая поддержка может составить до 60 миллионов евро.

По информации "Коммерсанта" за 1 апреля, Минск обратился к Москве за помощью в противодействии инфекции. Тогда Песков отметил, что это общий вызов, все находятся "в одной лодке", напоминает "РИА Новости".