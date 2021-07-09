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Песков одним словом прокомментировал новые переговоры Путина и Байдена
09 июля 2021, 21:50 • 78 • Политика
Кремль подтвердил, что Путин и Байден провели телефонный разговор. Короткий комментарий дал пресс-секретарь президента Песков.
В Кремле официально подтвердили факт телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой США Джо Байденом. С заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее о переговорах сообщил Белый дом. Отмечалось, что главы государств обсуждали вопросы, связанные с кибератаками, а также работу двух стран по Сирии после саммита в Женеве 16 июня.
- коротко ответил Песков на просьбу ТАСС подтвердить факт переговоров.
Напомним, что ранее президент США пообещал отправить Путину "сигнал" в связи с кибератаками на компании США. Правда, потом в Белом доме заявили, что Байден не то имел в виду.
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