Песков одним словом прокомментировал новые переговоры Путина и Байдена

Кремль подтвердил, что Путин и Байден провели телефонный разговор. Короткий комментарий дал пресс-секретарь президента Песков.

В Кремле официально подтвердили факт телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой США Джо Байденом. С заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее о переговорах сообщил Белый дом. Отмечалось, что главы государств обсуждали вопросы, связанные с кибератаками, а также работу двух стран по Сирии после саммита в Женеве 16 июня.

"Да",

- коротко ответил Песков на просьбу ТАСС подтвердить факт переговоров.

Напомним, что ранее президент США пообещал отправить Путину "сигнал" в связи с кибератаками на компании США. Правда, потом в Белом доме заявили, что Байден не то имел в виду.