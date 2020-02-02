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Песков объяснил увольнение Игнатьева с должности главы Чувашии

02 февраля 2020, 14:24  •  62 • Политика

ТАСС, 2 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил увольнение Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии его "абсолютно неприемлемым", некрасивым поведением на посту губернатора.

"Мы действительно видели не очень красивые, а точнее совсем некрасивые события. Президент неоднократно говорил о том, что любое проявление неуважения к людям со стороны власти недопустимо. И в его глазах это нечто абсолютно неприемлемое. И вот я этим объяснил бы то решение, которое принял глава государства", - сказал Песков в воскресенье в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент программы опубликован на сайте "Вести.ру".

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