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Песков объяснил тайну портрета Путина
22 июня 2020, 12:25 • 96 • В России
Три года назад Владимир Путин показал свой рабочий кабинет в Кремле съемочной группе американского режиссера Оливера Стоуна. И уже тогда «КП» обратила внимание на портрет Путина, лежащий на диване. В это воскресенье в фильме о Путине на телеканале «Россия» вновь показали рабочий кабинет главы государства, и портрет находился на том же самом месте.
- Это передали из Японии, - пояснил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - В одной из префектур Японии сделали такой портрет на рисовой бумаге. Особой древней техникой.
- Почему же он лежит на диване? - удивились журналисты.
- Потому что президент считает, что ему там место. Это его личное пространство, - пояснил Песков.
В это воскресенье в фильме о Путине на телеканале «Россия» вновь показали рабочий кабинет главы государства, и портрет находился на том же самом месте.Фото: кадр из фильма
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