Песков объяснил согласие Путина на саммит с Байденом состоянием отношений США и РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведет саммит с американским коллегой Джо Байденом, так как этого требует плохое состояние отношений между двумя странами. Об этом представитель Кремля рассказал в интервью телеканалу CNN в пятницу, 11 июня.

«Основная причина его [саммита] — плохое состояние отношений между нашими двумя странами. И критический уровень этих отношений, требующий встречи на высшем уровне между нашими двумя странами, потому что это единственный способ <...> предотвратить дальнейшую деградацию нашего диалога», — сказал Песков

Песков также подчеркнул, что Путин готов к совместной пресс-конференции с Джо Байденом. При этом он уточнил, что решение о ее проведении еще не принято.

«Мы слышали о такой возможности от американских коллег, но мы еще ждем окончательного подтверждения. С самого начала президент Путин был открыт к различным вариантам», — указал он.

Ранее в этот же день старший директор по делам Европы в совете национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоат заявила, что в Белом доме не рассматривают саммит президентов США и России как перезапуск российско-американских отношений.

Слоат также уточнила, что Байден «дал четко понять, что он обсудит и разногласия» между двумя государствами.

Также в пятницу издание Time сообщило, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс готовил президента США к грядущей встрече с президентом России. Отмечалось, что американский лидер считает целью встречи снижение напряженности между двумя странами и обеспечение большей предсказуемости в двусторонних отношениях. При этом Байден готовится к жестким переговорам.

9 июня глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что у Москвы нет завышенных ожиданий или иллюзий относительно предстоящей встречи президентов РФ и США. Кроме того, он отметил, что у саммита нет согласованной повестки дня.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 7 июня заявил, что встреча лидеров двух стран состоится не вопреки существующим между ними разногласиям, а благодаря им.

Байден 5 июня сообщил о том, что его встреча с российским лидером является «судьбоносной» по той причине, что она дает возможность демократическим союзам противостоять «современной угрозе».

При этом 4 июня Путин заявил, что по итогам женевской встречи с Байденом он не ожидает «прорывов». Глава государства также указал на наличие совпадающих интересов, фигурирующих в двусторонних отношениях США и РФ.

Саммит 16 июня состоится на женевской вилле Ла Гранж и станет первой личной встречей глав государств с момента вступления Байдена в должность президента США. Поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом президента РФ с января 2020 года.