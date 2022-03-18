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Песков объяснил слова Путина об очищении общества

18 марта 2022, 03:05  •  20 • Политика
В нелегкие времена очень многие люди показывают сущность, кто-то показывает себя предателем и сам исчезает из нашей жизни. Об этом 17 марта заявил пресс-секретарь президента России, комментируя слова Владимира Путина об очищении общества, которое должно укрепить страну.
«Кто-то уходит с должностей, кто-то — из активной служебной жизни, кто-то покидает страну. Так это очищение и происходит», — объяснил представитель Кремля.
Как добавил Песков, кто-то нарушает закон и отвечает за это в соответствии с решениями и приговорами судов.
Комментируя информацию о случаях нанесения буквы Z на двери людей, выступающих против спецоперации РФ на Украине, Песков назвал такие действия «эмоциональным проявлением» отношения к происходящему.
«Сейчас же все очень эмоционально проявляют свое отношение к происходящему. Очень многие люди хотят не просто эмоционально, а действенно поддерживать президента», — отметил он.
Песков подчеркнул, что таких граждан — подавляющее большинство.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад пытается расколоть российское общество, делая ставку на национал-предателей, которые зарабатывают деньги в РФ, а живут там. По словам Путина, такие люди готовы сделать все, чтобы сидеть в прихожей у этой высшей касты, они хотят подражать ей во всем, но не понимают, что используются на Западе как «расходный материал».
Также Путин заявил, что агрессия Запада в отношении россиян носит тотальный неприкрытый характер. Как отметил глава государства, цель таких действий — ухудшить жизнь миллионов людей.
Накануне МИД РФ заявил о сложностях, связанных с защитой прав россиян за границей. В министерстве отметили, что ситуация приобрела беспрецедентный характер.
Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.
Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»
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