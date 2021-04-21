Песков объяснил слова Путина о красных линиях в отношении Запада

Красными линиями в отношении Запада, о которых в ходе послания Федеральному собранию говорил президент Владимир Путин, для России станут оскорбления, вмешательства во внутренние процессы страны и ее национальные интересы. Об этом 21 апреля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, красные линии очевидны. «В первую очередь это наши национальные интересы, интересы нашей безопасности внешней, интересы нашей безопасности внутренней по недопущению вмешательств кого-то извне, будь то наши выборы или другие внутриполитические процессы», — сказал Песков в интервью радиостанции kp.ru.

Также недопустимо ущемление экономических интересов России, добавил он.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию Путин отметил желание России иметь добрые отношения со всеми участниками международного процесса. Но для тех, кто воспринимает это как слабость и провоцирует Москву, последует жесткий ответ, пообещал президент.

«Надеюсь, никому не придет в голову перейти в отношениях с Россией красную черту, а где она будет проходить — мы будем определять сами», — сказал глава государства.

19 апреля Путин рассказал, что в ходе заседания Федерального собрания должны быть приняты окончательные решения по ряду важнейших направлений, в том числе в социальной сфере и по проектам инфраструктурного развития.