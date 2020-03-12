Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Врач не знал, что ему делать»: в Подмосковье умерла девочка со СМА, не дождавши...
«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановк...
"Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас": Турчинов внезапно заяви...
«Заводы — это вчерашний день»: Украина раскрыла плюсы от обвала промпроизводства
Главная / Политика

Песков объяснил решение Путина о предельном количестве сроков

12 марта 2020, 15:35  •  62 • Политика
Норма об ограничении количества президентских сроков остается в Конституции. Изъятие этого положения для действующего президента Владимира Путина носит разовый характер, его причинами стал принимаемый пакет поправок в основной закон страны и нестабильная ситуация в мире. Об этом в четверг, 12 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Она весьма неспокойна, если не сказать чрезвычайно турбулентна. В такие нелегкие годы некоторые страны принимали решение о возможности для действующего президента оставаться на своем посту», — объяснил представитель Кремля.
Как добавил Песков, в такие годы стабильность, твердость и последовательность власти имеет огромное значение. По его мнению, именно этим руководствовалась депутат Валентина Терешкова, предложившая убрать из Конституции ограничения по числу сроков для президента и заложить возможность действующему главе государства избираться вновь.
Президент России Владимир Путин изменил точку зрения по количеству президентских сроков из-за ситуации в мире и сам сказал об этом в выступлении, добавил Песков.
В настоящее время в мире распространяется коронавирус, который имеет глубокие последствия для экономики уже сейчас, имеют место острые региональные конфликты.
«Это и действия различных стран, которые идут вразрез с международным правом, в том числе и действия, направленные на рестрикции в отношении третьих стран», — констатировал пресс-секретарь президента. Положение всего мира в сравнении с 2008 годом стало менее стабильным, резюмировал он.
10 марта Терешкова предложила убрать из Конституции ограничения по числу сроков для президента. Реализовывать инициативу нужно, если «этого потребует ситуация» и «захотят люди», отметила она.
Депутаты Госдумы на пленарном заседании в этот же день поддержали инициативы Терешковой, а Путин высказался против продления своих полномочий, назвав поправку нецелесообразной. Он считает, что в таком случае «полномочия продлеваются в результате по факту безальтернативных выборов».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



62
Источник
Похожие новости
12 марта 2020, 00:35
"Стыдно сказать": Поклонская раскрыла, сколько у неё квартир
12 марта 2020, 00:35
"Хотят, чтобы Украина существовала за наши деньги": Путин рассказал об американском управлении Киевом
12 марта 2020, 02:35
Саудовская Аравия проиграет в "нефтяной войне" с Россией: Forbes назвал три причины
12 марта 2020, 11:35
Минэнерго назвало "идеальную" для России цену на нефть
12 марта 2020, 02:35
Поголовная ответственность: реабилитация нацизма обернется «черным списком»
12 марта 2020, 00:35
Польша официально признала: СССР сыграл главную роль в победе над фашизмом
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 марта 2020, 23:35
Украинцам посоветовали приготовиться к жизни после коллапса
09 марта 2020, 04:35
Автор строк «Никогда мы не будем братьями» не верит в реинтеграцию Крыма и Донбасса
11 марта 2020, 08:30
«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановка Россией действия ДОВСЕ
06 марта 2020, 02:35
Отказали во всех качествах: Немецкий "допинг-разоблачитель" рвётся в Россию, пока неудачно
07 марта 2020, 02:35
"Напрямую испугался?" Зеленский поставил Путину дедлайн. Но страшно всё равно не получилось
06 марта 2020, 00:35
Без "нефтянки" ни-ни: Белорусский дипломат назвал бессмысленной работу над интеграцией с Россией
09 марта 2020, 05:35
Зеленский дал Путину год и признался в обиде. Мария Захарова предложила ему инструкцию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.