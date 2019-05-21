Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Генерал Хомчак стал вторым лицом украинской армии
"Создать проблему и за нее же критиковать власть": Шатилов о том, как ...
Кремль не увидел в словах Зеленского об антироссийских санкциях новизны
Россия нужна США: Помпэо приезжал угрожать, а не договариваться (Уставший Оптими...
Главная / Политика

Песков объяснил повышение зарплат чиновникам Кремля и Белого дома

21 мая 2019, 22:39  •  56 • Политика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что сотрудникам администрации президента восстановили докризисные зарплаты и объяснил, почему это было сделано.
«Это действительно так. К сожалению, речь не идет об увеличении, просто вернули те, что урезали. Тогда решение было связано в связи с дефицитом бюджета. Сейчас бюджет профицитный», — сказал официальный представитель Кремля журналистам во вторник, 21 мая.
Ранее о том, что сотрудникам администрации президента и аппарата правительства подняли зарплаты на 10% сообщило РБК. Они были урезаны на такую же величину 1 мая 2015 года указом главы государства Владимира Путина.
Как отмечает издание, возвращение заработка чиновникам анонсировано не было.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



56
Источник
Похожие новости
21 мая 2019, 19:24
Зеленский возьмёт паузу? "С кем разговаривать?" Экс-премьер-министр Украины предсказывает срыв переговоров с МВФ
21 мая 2019, 19:24
Взорвать грязную бомбу мечтают постоянно: Журналист Медведев об угрозе терактов с химоружием
21 мая 2019, 22:39
Выборы пройдут по новым правилам: Парубий экстренно созывает Раду по приказу Зеленского
21 мая 2019, 22:39
Новым главой администрации Зеленского оказался адвокат олигарха Коломойского
21 мая 2019, 22:39
Пушков посоветовал Зеленскому не повторять ошибок Порошенко
21 мая 2019, 19:24
Все равно разворуют: Русский генерал прочитал Зеленскому лекцию о НАТО
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 мая 2019, 02:54
"Вместо тихой отставки он мечется как гусь с отрубленной головой": Эксперты - о Порошенко и подписанном "языковом законе"
17 мая 2019, 04:54
Юнкер плакал перед Порошенко за закрытыми дверьми - администрация украинского президента
16 мая 2019, 12:39
Меркель поставила России ультиматум по "Северному потоку - 2": "Основной пункт" - Украина"
18 мая 2019, 00:24
"Если понадобится, дайте знать": Небензя посоветовал британке в ООН обратиться к российским хирургам
20 мая 2019, 04:24
"Пять лет защищал Украину от Путина, а он и не напал": Перед уходом Порошенко поведал о своей самой большой обиде
21 мая 2019, 06:24
Трамп не знает, что делать с Украиной: Кедми о крахе "смертельного удара" Вашингтона по России
17 мая 2019, 11:24
Лазареву посыпались угрозы в Сети после удачи в полуфинале "Евровидения": "Вот только попробуй победить"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.