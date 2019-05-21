|
Песков объяснил повышение зарплат чиновникам Кремля и Белого дома
21 мая 2019, 22:39 • 56 • Политика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что сотрудникам администрации президента восстановили докризисные зарплаты и объяснил, почему это было сделано.
«Это действительно так. К сожалению, речь не идет об увеличении, просто вернули те, что урезали. Тогда решение было связано в связи с дефицитом бюджета. Сейчас бюджет профицитный», — сказал официальный представитель Кремля журналистам во вторник, 21 мая.
Ранее о том, что сотрудникам администрации президента и аппарата правительства подняли зарплаты на 10% сообщило РБК. Они были урезаны на такую же величину 1 мая 2015 года указом главы государства Владимира Путина.
Как отмечает издание, возвращение заработка чиновникам анонсировано не было.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
56
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 мая 2019, 02:54
|
17 мая 2019, 04:54
|
16 мая 2019, 12:39
|
18 мая 2019, 00:24
|
20 мая 2019, 04:24
|
21 мая 2019, 06:24
|
17 мая 2019, 11:24