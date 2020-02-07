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Песков объяснил, почему Путин встречается с Лукашенко один на один
07 февраля 2020, 14:54 • 256 • В России
Президент России Владимир Путин сегодня был вынужден начать рабочую встречу с Александром Лукашенко без участия своей делегации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр энергетики Александр Новак, замглавы министра экономразвития Михаил Бабич и журналисты президентского пула из-за непогоды не смогли приземлиться в Сочи, где были назначены переговоры. Их самолет после часового ожидания в небе над Сочи был вынужден приземлиться в Минеральных водах.
-На рабочем графике президента это не сказалось, глава государства проводит переговоры с Лукашенко, - рассказал журналистам Песков.
-То есть без Новака на переговорах можно обойтись? - спросили журналисты.
-Есть только один человек, без которого нельзя обойтись, - ответил Песков. - И вы его знаете!
Песков объяснил, почему Путин встречается с Лукашенко один на один.Дмитрий СМИРНОВ
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