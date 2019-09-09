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Песков объяснил отсутствие Путина на встрече лиц из списка обмена
09 сентября 2019, 23:39 • 43 • Политика
Президент России Владимир Путин выполнил свою часть обязательств и свои задачи для проведения обмена заключенными между Россией и Украиной. По этой причине он отсутствовал в аэропорту Внуково, куда прибыли задержанные российские военные. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время встречи с журналистами в понедельник, 9 сентября.
«В целом это не прерогатива главы государства. Глава государства свою часть пути прошел, чтобы этот обмен смог состояться. И это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт», — цитирует Пескова ТАСС.
Комментируя состоявшийся обмен заключенными между Россией и Украиной, пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что Кремль позитивно оценивает и приветствует факт состоявшегося обмена.
По его мнению, это дает повод надеяться на оптимистичные перспективы для нормализации Минских договоренностей.
Помимо этого, Песков отказался комментировать список лиц, участвовавших в обмене, а также не стал отвечать на вопрос о получении гражданства России украинцами, приехавшими в Россию в рамках договоренностей между странами.
«Оставлю без комментариев. Я не располагаю деталями», — объяснил он.
Обмен заключенными между Россией и Украиной в формате «35 на 35» состоялся 7 сентября. Самолеты с участниками обмена приземлились в аэропортах Москвы и Киева. На сайте украинского президента опубликован список всех 35 граждан страны, вернувшихся на родину. Среди них 24 моряка, журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов и др.
Среди 35 возвратившихся россиян были главный редактор портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, свидетель по делу MH17 Владимир Цемах и два жителя Севастополя.
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