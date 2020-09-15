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Песков объяснил отмену визита Лаврова в Берлин

15 сентября 2020, 19:40  •  94 • Политика
Формат визита главы МИД России Сергея Лаврова в ФРГ существнено изменили и урезали по решению германской стороны. В итоге российский министр решил отменить визит в Германию, заявил 15 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его мнению, нет факторов, которые могут отрицательно сказываться на отношениях двух государств. Песков добавил, что существует и ситуация с российским блогером Алексеем Навальным, но Россия открыта для взаимодействия по расследованию случившегося.
«Необходимо взаимодействие с Германией в вопросе получения биологических материалов пациента», — объяснил представитель Кремля.
Песков добавил, что происходящее вызывает непонимание.
«Французские и шведские специалисты получили такую возможность, если были каким-то образом поставлены в известность специалисты ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия — ред.), то мы не понимаем, почему такая возможность не предоставляется российским специалистам», — добавил он.
Об отмене визита Лаврова в Германию, планировавшегося на 15 сентября, стало известно накануне. Сообщалось, что причиной тому стало изменение рабочего графика министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса. В этот же день российский министр заявил, что инцидент с «отравлением» российского блогера может стать поводом для дополнительных санкций против России.
Навальный почувствовал себя плохо на борту самолета Томск–Москва 20 августа. Борт экстренно сел в Омске, блогера доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, там он впал в кому. Затем, 22 августа, блогера транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине.
В немецком медучреждении заявили, что обнаружили у россиянина признаки интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако омские врачи не выявили в ходе обследования больного интоксикации этим веществом. 2 сентября правительство Германии со ссылкой на данные специальной лаборатории бундесвера заявило, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств представлено не было.
9 сентября Германия заявила, что передала в ОЗХО результаты анализов Навального. Представитель немецкого правительства Мартина Фиц отметила, что Берлин не видит условий для передачи этих же данных непосредственно Москве. Россия также является членом этой организации и может получить информацию непосредственно оттуда, объяснила она.

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