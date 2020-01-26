Песков объяснил обновление состава правительства

"Экстраординарная задача, и это требует правительства с максимальной эффективностью, с максимальной динамикой в работе и гибкостью в работе. Поэтому сейчас нет других вариантов", - отметил Песков.

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Обновление кабинета министров РФ связано с новыми задачами, которые поставил президент Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в воскресенье в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

При этом он заявил, что премьер-министр Михаил Мишустин имеет определенную свободу действий при формировании своей команды.

"Конечно же, существует кадровый резерв, из которого при необходимости достают те или иные кандидатуры, предложения по кандидатурам. Но поскольку предложение поступило Мишустину как главе кабинета, то конечно, я убежден, что у него был и существует определенный карт-бланш на формирование своей команды", - сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что именно Мишустин как глава правительства несет ответственность перед государством.