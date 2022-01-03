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Песков объяснил необходимость саммита лидеров ядерных держав

03 января 2022, 18:30  •  141 • Политика
Саммит лидеров пяти ядерных держав необходим и после публикации их совместного заявления, в котором стороны выступили против распространения ядерного оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 3 января.
«Заявление лидеров «ядерной пятерки» не исключает, что саммит постоянных членов СБ ООН всё еще необходим», — сказал он «РИА Новости».
Совместное заявление лидеров стран было опубликовано ранее в этот день на сайте Кремля. В нем Россия, Китай, США, Франция и Великобритания подтвердили, что ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство, а также обязались в том числе предотвращать непреднамеренное или несанкционированное использования ядерных арсеналов.
Стороны признали важность обязательств в области нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями. Также пять стран заявили о приверженности обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Так, была подчеркнута важность статьи VI ДНЯО «в духе доброй воли вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению, а также о Договоре о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем».
До этого, 17 декабря, МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Глава МИД РФ Сергей Лавров позже пояснил, что на основе предложений России о гарантиях безопасности в будущем могут быть достигнуты договоренности по контролю над вооружениями.
Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
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