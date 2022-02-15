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Песков объяснил необходимость дистанции на встречах Путина с Лавровым и Шойгу

15 февраля 2022, 03:30  •  46 • Политика
Дистанция на встречах президента России Владимира Путина с главой МИД Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу вызвана мерами предосторожности на фоне пандемии, заявил журналистам в понедельник, 14 февраля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это связано с ковидными ограничениями и мерами предосторожности. Никоим образом такая дистанция не мешает работе. Состоялись полноценные обсуждения и доклады главе государства», — сказал Песков.
В понедельник Путин провел в Кремле рабочие встречи с двумя министрами. Лавров и Шойгу сидели за длинным столом на расстоянии пяти-шести посадочных мест от президента.
На встрече с Шойгу обсуждался ход военных учений в России и Белоруссии. Кроме того, глава Минобороны доложил об инциденте с обнаруженной американской подлодкой около Курил. По его словам, субмарина вторглась в территориальные воды России на глубину 4 км, для ее выдворения российской стороне пришлось применить трехкратные специальные действия.
Глава МИД России представил Путину документ, на 10 страницах, в котором изложил свою позицию на ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Лавров отметил, что по некоторым аспектам позиция Вашингтона совпадает с предложениями Москвы, однако в целом реакция остается отрицательной.
В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
26 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о передаче РФ письменного ответа на предложения по гарантиям безопасности. По его словам, альянс предложил восстановить дипломатические миссии сторон и линию связи.
Параллельно посол Соединенных Штатов Джон Салливан передал Москве письменный ответ Вашингтона.
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