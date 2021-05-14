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Песков объяснил ежедневное появление Путина в телеэфире

14 мая 2021, 03:35  •  63 • Политика
Президент России Владимир Путин исключительно много работает и именно поэтому ежедневно появляется в телеэфирах, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью для документального фильма телеканала «Россия 1» к 30-летию ВГТРК.
«Потому что он очень много работает и занимается очень важными делами — как внутренними, так и связанными с внешней политикой, и так или иначе мы его видим каждый день», — сказал пресс-секретарь.
По его словам, риски при появлении на канале «Россия 1» реалити-шоу «Москва. Кремль. Путин» были связаны с тем, что российский лидер и без того «очень много появляется в телевизоре».
13 мая Всероссийская государственная телерадиокомпания (ВГТРК) отмечает 30-летие с момента первого выхода в эфир. Дебютная программа новостей «Вести» вышла в эфир в 17:00 мск и продлилась 10 минут. В честь этого события телеканал «Россия 1» выпустил документальный фильм «Мы вместе. 30 лет».
В настоящее время компания является крупнейшим медиахолдингом и входит в число лидеров информационного вещания.
Накануне Песков сообщил, что Путин проводит много очных встреч, но старается не подвергать здоровье дополнительной эпидемиологической опасности. Он отметил, что президент обладает «отменным здоровьем», а проведение встреч по видеосвязи обусловлено рекомендациями эпидемиологов. 11 мая пресс-секретарь президента заявил о росте публичной активности Путина после вакцинации от коронавируса. По словам Пескова, в дальнейшем план рабочих встреч президента будет расширяться.
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