Песков объяснил ежедневное появление Путина в телеэфире

Президент России Владимир Путин исключительно много работает и именно поэтому ежедневно появляется в телеэфирах, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью для документального фильма телеканала «Россия 1» к 30-летию ВГТРК.

«Потому что он очень много работает и занимается очень важными делами — как внутренними, так и связанными с внешней политикой, и так или иначе мы его видим каждый день», — сказал пресс-секретарь.

По его словам, риски при появлении на канале «Россия 1» реалити-шоу «Москва. Кремль. Путин» были связаны с тем, что российский лидер и без того «очень много появляется в телевизоре».

13 мая Всероссийская государственная телерадиокомпания (ВГТРК) отмечает 30-летие с момента первого выхода в эфир. Дебютная программа новостей «Вести» вышла в эфир в 17:00 мск и продлилась 10 минут. В честь этого события телеканал «Россия 1» выпустил документальный фильм «Мы вместе. 30 лет».

В настоящее время компания является крупнейшим медиахолдингом и входит в число лидеров информационного вещания.

Накануне Песков сообщил, что Путин проводит много очных встреч, но старается не подвергать здоровье дополнительной эпидемиологической опасности. Он отметил, что президент обладает «отменным здоровьем», а проведение встреч по видеосвязи обусловлено рекомендациями эпидемиологов. 11 мая пресс-секретарь президента заявил о росте публичной активности Путина после вакцинации от коронавируса. По словам Пескова, в дальнейшем план рабочих встреч президента будет расширяться.