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Песков объяснил эмоции Путина на пресс-конференции: "Нас методично обманывали"

26 декабря 2021, 16:15  •  60 • Политика
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что глава государства всегда эмоционален, когда говорит о национальных интересах.
Со стороны Запада больше двух десятилетий идет атака на Россию. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, Запад методично обманывает нашу страну.
"Причем в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой", - указал он.
Пресс-секретарь президента уточнил, что этим и обусловлена эмоциональность Владимира Путина на недавней пресс-конференции. Глава государства всегда эмоционален, когда говорит о национальных интересах страны, о безопасности страны, указал Песков.
То, какую стратегию проводит НАТО, в России видят, добавил Песков.
"Мы видим, что делает НАТО, мы видим маневры у наших границ, мы видим поставки огромного количества техники. Они через Грецию завозят и по другим направлениям", — пояснил пресс-секретарь.
На этом фоне Владимир Путин, как президент, который имеет возможность комплексно анализировать ситуацию, выступил с инициативой создания системы гарантий безопасности, заметил представитель Кремля в программе "Москва.Кремль.Путин".

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