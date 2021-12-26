Песков объяснил эмоции Путина на пресс-конференции: "Нас методично обманывали"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что глава государства всегда эмоционален, когда говорит о национальных интересах.

Со стороны Запада больше двух десятилетий идет атака на Россию. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, Запад методично обманывает нашу страну.

"Причем в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой", - указал он.

Пресс-секретарь президента уточнил, что этим и обусловлена эмоциональность Владимира Путина на недавней пресс-конференции. Глава государства всегда эмоционален, когда говорит о национальных интересах страны, о безопасности страны, указал Песков.

То, какую стратегию проводит НАТО, в России видят, добавил Песков.

"Мы видим, что делает НАТО, мы видим маневры у наших границ, мы видим поставки огромного количества техники. Они через Грецию завозят и по другим направлениям", — пояснил пресс-секретарь.

На этом фоне Владимир Путин, как президент, который имеет возможность комплексно анализировать ситуацию, выступил с инициативой создания системы гарантий безопасности, заметил представитель Кремля в программе "Москва.Кремль.Путин".